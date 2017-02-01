01.02.2017 23:08:32

Bitlis'te yolda kalan yolcular restoranlara sığındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, dinlenme tesisleri ve restoranlara sığındı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, dinlenme tesisleri ve restoranlara sığındı.Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden bu yana kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, birçok araç yollarda kaldı. Sahil mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar, restoran ve dinlenme tesislerine sığındı. Çok sayıda araç, tır ve yolcu otobüsünün yolda kaldığını belirten restoran sahibi Bülent Akgün, sadece restoranlarına yaklaşık 200 kişinin sığındığını söyledi.Restorana sığınan yolcular ise, yoğun tipi ve kar nedeniyle yolda mahsur kaldıkları için restorana sığındıklarını ifade ederek, ilçedeki konaklama mekanlarının da dolu olması nedeniyle burada beklediklerini ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da yolda kalan vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilenirken, yolda kalan yolcuların ilçedeki pansiyonlu okul ve yurtlara yerleştirildikleri öğrenildi.