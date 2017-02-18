18.02.2017 15:12:29

Bitlis'te kayak ve atletizm yarışmaları yapıldı

Bitlis Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) tarafından 'Kar Şenlikleri' kapsamında, alp disiplini kayak ve atletizm yarışmaları yapıldı.

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Bitlis Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) tarafından 'Kar Şenlikleri' kapsamında, alp disiplini kayak ve atletizm yarışmaları yapıldı.Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Tesisinde düzenlenen alp disiplini kayak yarışmalarında 8 kategoride 90 sporcu mücadele ederken, atletizm yarışmasında ise sporcular 5 bin metre koştu.BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan insanların neşe ve canlılığının kendilerini etkilediği söyledi. Bitlislilerin spora duyduğu ilgi ve alakadan memnun olduklarını ifade eden Eren, "Kayak yarışlarına gayet ilgi var. Bu bizleri hakikaten çok memnun ediyor. Eskiden burada meşe odunundan yapılan kızaklarla kayak yapıyorduk. Tabi o şekilde yetişmiş bir kayakçı olarak, dünyanın her tarafında kayak yaptım. Buradaki bu neşeli durum daha güzel etkinliklere kapı açacaktır" dedi.Şenliklerin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade eden Eren, "BETAV ve Bitlis işbirliği ayrılmaz bir parça halinde gidecek. Yalnız eğitimde değil, sporda ve tanıtımda da güzel kapılara vesile olacak. Bunu sürekli hale getirmeyi planlıyoruz. Diğer bölgelerden kayakçı davet edip yarış düzenleyeceğiz. Pistimiz kayak sporuna elverişli. Burada Türkiye çapında yarışlar düzenlenebilir. Erciyes ve Palandöken gibi güzel bir kayak merkezi olabilir. Asıl tesisimiz, Nemrut'tur. Burası daha lokal ve butik hizmet veriyor" diye konuştu.Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise kentin kayak sporuna ve etkinliklere müsait olduğunu belirterek, "BETAV ve Eren Holding buraya geldi. Burada kayak yarışmaları düzenlendi. İlimiz için önemli bir etkinlik oldu. Bu şehirde okumuş ve büyümüş insanların ve belli noktalardaki iş adamlarımız, genç ve çocuklar için güzel bir örnek. Hep birlikte burada bu güzel günde bir kayak etkinliği gerçekleştirdik" dedi.Şenlik sporcuların ve vatandaşların birlikte halay çekmesi, ve yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.