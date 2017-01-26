26.01.2017 13:30:47

Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

Bitlis jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan eksi okul binasında 34 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bitlis jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan eksi okul binasında 34 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçesi Yediveren Köyü Pınarlı mezrasında eski okul binasına köyden 2 şahsın kaçak sigara depoladığını tespit ettiği belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 25 Ocak 2017 tarihinde yapılan aramada, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan değişik markalarda toplam 34 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.