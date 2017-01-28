28.01.2017 22:46:10

Bitlis'te 'Huzur Türkiye-2' uygulaması

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Huzur Türkiye-2' kapsamında 3 ayrı noktada ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Türkiye-2" kapsamında 3 ayrı noktada ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.Bitlis Emniyet Müdür Vekili Erdal Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldığını söyledi. Diğer uygulamanın geçen yıl Aralık ayında düzenlendiğini hatırlatan Akbıyık, şunları kaydetti:"İlk huzur operasyonunun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürümüz Selami Altınok direktifleri doğrultusunda gerçekleştirmiştik. Birçok suçlu ve aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bugünde suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadele ve ülkemizdeki mevcut huzur ortamı ve güven ortamını devamını sağlamak amacıyla saat 19.30 ile 23.30 arasında 81 ilimizde eş zamanlı olarak sabit noktalar ve umuma açık yerlerde uygulama çalışmamız gerçekleşecekti. Umarım hayırlı uğurlu olur. Amacımız vatandaşlarımız için daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli Bitlis ortamını oluşturmak. Umarım bu amaca ulaşırız. Bitlis merkez ve ilçelerinde 300 personelimiz uygulamaya katıldı."