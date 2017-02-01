01.02.2017 19:03:14

Bitlis'te hayat durdu

Bitlis'te tipi nedeniyle tüm yolların kapatılması nedeniyle hayat adeta durdu.

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Bitlis'te tipi nedeniyle tüm yolların kapatılması nedeniyle hayat adeta durdu.İl genelinde öğleden sonra etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmaması sonucu birçok araç yollarda kaldı. Bitlis Valiliği ise; Bitlis-Baykan, Bitlis-Tatvan, Bitlis-Mutki, Bitlis-Hizan, Bitlis-Muş, Tatvan-Ahlat, Ahlat-Ovakışla-Bulanık, Ahlat-Malazgirt ve Adilcevaz-Malazgirt yol güzergahlarının aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesinin olmamasından dolayı kapatıldığını duyurdu."Vatandaşlar hastanede mahsur kaldı"Tipi nedeniyle yolların kapatılması sonucu Rahva mevkiindeki Tatvan Devlet Hastanesinde bulunan birçok hasta, hasta yakını ve hastane personeli de içeride mahsur kaldı. Hastane yönetimi ise anonslarla yoğun kar fırtınası olduğu ve bu sebeple yolların kapandığını duyurarak, yola çıkılmaması uyarısı yaptı. Hastaneye gelen birçok hasta yakını da, yolların kapanması nedeniyle hastanede beklemek zorunda kaldı.