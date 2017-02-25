25.02.2017 15:25:23

Bitlis'te 8 terörist ölü ele geçirildi

Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi.

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Bitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' kapsamında, Sehi Ormanları bölgesinde bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalandı. 1 asker ve 1 güvenlik korucusunun da hafif yaralandığı operasyonda; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.