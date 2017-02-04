04.02.2017 10:10:36

Bitlis'te 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan diyabet ve tansiyon hastası kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan diyabet ve tansiyon hastası kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.Bitlis'te kar kalınlığının 2 metreyi bulması ve köy yollarının kapanması nedeniyle hastalara UMKE ekipleri yürüyerek ulaşıyor. Dün akşam saatlerinde Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin Köyünde diyabet ve tansiyon hastası 50 yaşındaki Miyeser Öztura'nın, göğüs ağrısı ve kusma şikayeti üzerine yakınları 112 acil servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 acil servis görevlileri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), köye 2 kilometre kala yolun kapalı olması nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. İl Özel İdaresine ait ekiplerin çalışma başlattığı köye yürüyerek giden UMKE, yaklaşık 2 kilometrelik yolu kat ederek hastaya ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan Miyeser Öztura, sedyeye alınarak hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.Miyeser Öztura'nın oğlu Rıdvan Öztura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annem 50 yaşında diyabet ve kalp rahatsızlığı var. Bugün yine rahatsızlandı. Biz 112'yi aradık. Ayrıca İl Özel İdaresine yolu açmaları için bilgi verdik. Ancak yolu açmak zor olduğu için 112 ekipleri köyümüze yürüyerek ulaştılar. Hastaneye ulaştırmaya çalışacağız. 112 ekibine köyümüze geldiği için teşekkür ediyoruz" dedi.Sedyeye alınan Miyeser Öztura, UMKE'nin ve köylülerin de yarımıyla köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ambulansa kadar taşındı. Zorlu ve karlı yollarda zaman zaman zor anlar yaşayan ekip hastayı ambulansa teslim ederek Ahlat Devlet Hastanesine gönderdi.112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Mahmut Konyar yaptığı açıklamada, "Bitlis UMKE ve 112 ekibi olarak yine bir hastamızı daha kurtardık. Günlük ortalama 2-3 hasta kurtarmaktayız. Yoruluyoruz, çabalıyoruz. Bizim için önemli olan hastalarımıza yardımcı olabilmektir. Cemalettin köyümüzden vakamız bildirildi. İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışmaktalar. Fakat 2 gün önce oluşan tipiden dolayı yolları açmakta zorlanıyorlar. Bu onların kusuru değil, işlerin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Hastamızın da aciliyeti olduğundan dolayı UMKE olarak 2 kilometre yürüdük. Dönüşte İl Özel İdaresi ekipleri yolun bir kısmına kadar gitmişti. Ama yine 2 kilometre civarında hastamızı taşıdık. Şu an ambulansımıza teslim ettik. Hastaneye doğru yola çıktı. Ekibimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.