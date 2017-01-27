27.01.2017 12:05:00

Bitlis'te 245 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS (İHA) â€' Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

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BİTLİS (İHA) â€" Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.Kent genelinde akşam saatlerine doğru etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar nedeniyle şehir merkezinde araç trafiğinde aksamalar yaşanırken, kapanan 245 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma başlattı.Belediye ekiplerinin ise şehir merkezinde kapanan ana ve ara arterlerdeki yolların açılması için çalışmaları devam ediyor.Yetkililer, kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.