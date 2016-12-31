31.12.2016 13:46:00

Bitlis'te 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde, 2 ayrı araçta terör örgütlerinin finansmanında kullanılan 20 Bin 110 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigaranın ele geçirildiği bildirildi.