Bitlis'te 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde, 2 ayrı araçta terör örgütlerinin finansmanında kullanılan 20 Bin 110 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigaranın ele geçirildiği bildirildi.