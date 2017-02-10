10.02.2017 20:59:43

Bitlis merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

BİTLİS (İHA) â€' Bitlis merkezli olarak 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, meslekten ihraç edilen 8 askeri personel gözaltına alındı.

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BİTLİS (İHA) â€" Bitlis merkezli olarak 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, meslekten ihraç edilen 8 askeri personel gözaltına alındı.Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin mahrem yapısı içerisinde oldukları tespit edilen şahıslara yönelik Bitlis merkezli olarak Gaziantep, Burdur, Osmaniye, Manisa, Samsun, Mersin, Kayseri ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 1 yarbay, 1 kıdemli yüzbaşı, 2 üsteğmen, 4 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere meslekten ihraç edilen 9 askeri personele yönelik operasyonda A.A., K.G. ve M.A.A. isimli şahıslar Bitlis'te, Y.E. isimli şahıs Burdur'da, M.K. isimli şahıs Manisa'da, H.İ.T. isimli şahıs Gaziantep'te, U.K. isimli şahıs Osmaniye'de Ö.A. isimli şahıs Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. İ.E. isimli şahsın yakalanmasına yönelik ise çalışmaların devam etttiği bildirildi.