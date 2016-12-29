SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği
29.12.2016 16:31:53

Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'lik Siirt fıstığı desteği

Bitlis'te Siirt fıstığı yetiştiriciliği projesi kapsamında açılan kursa katılan 251 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Bitlis'te Siirt fıstığı yetiştiriciliği projesi kapsamında açılan kursa katılan 251 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Proje hakkında bilgilendirme konuşması yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, il merkezi, Mutki ve Hizan ilçelerinde eğitime katılan kursiyerler tarafından 100 bin yabani menengiç ve bıttım ağacının budama ve aşılama projesine başlanıldığını ifade etti. Asak, "Yabani menengiç ve bıttım potansiyeli yüksek olarak tespit edilen Bitlis merkezde, Mutki ve Hizan ilçelerimize bağlı köylerde yaşayan 251 vatandaşımıza projenin ilk ayağı olarak teorik eğitimler verilmiştir. Bugün burada projemizin birinci aşamasının çıktısı olarak teorik eğitimlerini başarıyla tamamlamış 251 üreticiye sertifikalarını takdim edeceğiz. Teorik eğitimlerini tamamlayan 251 üreticimize Mart ve Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulamalı budama eğitimi ve haziran-temmuz aylarından itibaren ise uygulamalı aşılama eğitimi verilecektir. Proje kapsamında sertifika almaya hak kazanmış üreticiler, İş-Kur tarafında istihdam edilmeleri planlanacaktır" diye konuştu.

İl Gıda ve Tarım Hayvancılım İl Müdürü Asak, valilikçe 50 bin TL bütçe ayrıldığını da sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Bitlis Valiliğimiz tarafından ayrınla bütçe mart ayından temmuz ayına kadar sürecek budama eğitimi ve akabinde yapılacak aşılama faaliyetlerinde kullanılacaktır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte birçok aileye gelir kaynağı teşkil edecek fıstık yetiştiriciliği yaygınlaşarak ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Projenin başarıyla tamamlanmasına müteakip aşılama sonrası 5 ve 6. yıllarda ortalama 20 kilo verim verecek olup, 100 bin fıstık ağacının yıllık veriminin toplamda 2 bin ton olacağı ön görülmektedir. Bu da yıllık Bitlis ekonomisine 50 milyon TL'nin girmesine eş değer olacaktır."

Sertifika törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise, çiftçileri bilgilendirmeyenin kul hakkı yemiş gibi olacağını söyledi. Çınar, "İnsanlar şehirleştikçe ve zenginleştikçe şehirlerde yaşamaya başladıkça giderek artan bir gıdaya ihtiyaç duyuyor. İmkanlar artıkça çeşitlilik miktarı da artıyor. Dolayısıyla yemeden içmeden yaşayamayacağımıza göre bu sektör günümüzün ve geleceğin en büyük ve en önemli sektörüdür. Bunu hepimizin görmesi lazım. Teknoloji gelişiyor, araç gereç değişiyor, bilim gelişiyor. Köylerimizde çok şükür kimi hızlı kimi yavaş ama buna ayak uyduruyor. Son teknoloji araç ve gereçlerle çiftçilik artık modern bir şekilde yapılan bir meslek oldu. Tabi insanlar gelişip zenginleştikçe sağlıklarını ön plana koyuyorlar. Sağlıklarını ön plana koyduklarında organik ürünlerden yemek istiyorlar. İnsanlar paradan yana sıkıntı yaşamazken ürün bulmaktan yana sıkıntı yaşıyorlar. Tarım sektörü; geleceği en önemli, en stratejik ve en büyük sektör olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tembelliğinde bir hıyanet olduğunu belirten Vali Çınar, "Mesela tarımı konuşursak çiftçiyi bilgilendirmemek bir hıyanettir. Çiftçiye yön vermemek, ona destek olmamak, emin olun ki hem kul hakkı yemektir hem de ahlaksızlıktır. Dolayısıyla hepimizde artık eski devlet anlayışı yok, yeni devlet anlayışı var. Biz sizlere, halka ve Bitlislilere hizmet etmekten gurur duyan yeni devlet anlayışına sahip kişileriz" diye konuştu.

Menengiç ve bıttım ağaçlarının budama ve aşılama için Siirt'ten yalvar yakar adam getirdiklerini ifade eden Vali Çınar, "Siirt'ten getirdiğimiz 9-10 adam yılda 15 bin ağacı ancak budayıp aşılıyordu. Dedim ki bu aşılama zor bir iş mi? 'Hayır' dediler. O zaman dedik bu işler için bir kurs açalım dedik. Şu anda 250 budama ve aşılama yapacak çiftçimiz var. Allah'ın izniyle yıllık 15 binleri 100 binlere çıkaracağız. Allah toprak vermiş, imkan vermiş, ağaç vermiş, bize düşen ise hep birlikte çalışmaktır. Sizden bir ricam var. Yapacağınız işi gönülden yapın, geleceği düşünerek yapın, o dağlarda bayırlarda eserinizin büyüyeceğini düşünerek yapın, Allah rızası için çocuklarınızı düşünerek yapın. Çiftçilerimiz için çok imkanlar var gidip sormanız lazım. Devletimiz Allah zeval vermesin son yıllarda bütün kesenin ağzını açmış durumdadır. Yeter ki iş yapan, yapabilen ve uğraşan kişiler olsun. Çalışmazsak kaynak boşa gidiyor. Üretmezsek sıkılıyoruz. Şöyle dönüp de arkamıza baktığımız zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman güzel işler yaptıysak eğer huzur buluyoruz. Yoksa boşa geçmenin sıkıntısını, huzursuzluk olarak farkında olarak ve olmadan ömrümüzü tüketiyoruz. Dürüstlük esas çalışma ve çok çalışmak dürüstlüğün gereğidir. Komşu hakkın dürüstlüğün gereği üretmek dürüstlüğün gereği hepsi ibadettir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitime katılan 251 kursiyere başta Vali Çınar olmak üzere vali yardımcıları ve diğer katılımcılar tarafından sertifikaları verildi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kocaeli'de okullar yarın tatil edildi
Kocaeli'de okullar yarın tatil edildi
Kocale Valiliği kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti.
29.12.2016 16:53:32
İşte yeni ’asgari geçim indirimi’ tutarları
İşte yeni ’asgari geçim indirimi’ tutarları
Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.
29.12.2016 16:52:18
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintileri yaşanıyor.
29.12.2016 16:37:26
Volkan Demirel’ın kızının kaçırılmasında karar
Volkan Demirel’ın kızının kaçırılmasında karar
Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in kızını fidye amaçlı kaçırma planı iddiasıyla yargılanan iki kişi hakkında beraat kararı verildi.
29.12.2016 16:33:17
Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti
Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti
Denizli’nin Çivril ilçesinde sağım için süt makinesine bağlanan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
29.12.2016 16:25:47
Fas'ta Katarlı emekli albay işkenceden hapse mahkum oldu
Fas'ta Katarlı emekli albay işkenceden hapse mahkum oldu
Fas'ta, karısıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle alıkoyduğu Tunus vatandaşına bir yıl boyunca işkence etmekten suçlu bulunan Katarlı emekli albayın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
29.12.2016 16:20:09
İstanbul’da fırtına minareyi yıktı
İstanbul’da fırtına minareyi yıktı
Şiddetli fırtına ve kar yağışının yaşandığı olumsuz hava koşulları Silivri'de de etkili oldu..
29.12.2016 16:17:38
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Esed görevi devredecek'
'Esed görevi devredecek'
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Düşen Rus uçağıyla ilgili önemli iddia
Düşen Rus uçağıyla ilgili önemli iddia
Yunanistan'daki darbecilerle ilgili yeni gelişme
Yunanistan'daki darbecilerle ilgili yeni gelişme
ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları