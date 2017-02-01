01.02.2017 12:13:49

Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışması

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otobüs durakları ve merdivenleri temizliyor.

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Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otobüs durakları ve merdivenleri temizliyor.Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 38 kişilik ekip, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı etkisini devam ettirirken, ekipler özellikle okul önleri, merdivenler, kaldırımlar ve toplam 33 otobüs durağında kar temizleme çalışması yapıyor.