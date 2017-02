09.02.2017 11:15:04

Biter referandum turunda

Nisan ayında yapılacak referandumla ilgili çalışmalarını sürdüren Harran İlçe Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, ev ev dolaşarak ilçe halkına, anayasa değişikliği paketinde yer alan maddeleri ve cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye kazandıracaklarını anlatmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği paketinin oylanacağı referandumun, ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Biter, "Dört bir yanı ateş çemberiyle çevrili ülkemizin her anlamda güçlü olması gerekiyor. Bunun için de en gerekli unsur siyasi istikrar" dedi."Sistem değişikliği ile kalıcı istikrar"Ekonomi, güvenlik, dış politika ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda etkin ve hızlı kararlar alınabilmesine olanak sağlayacak yeni hükümet sisteminin Türkiye için acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Biter, "Anayasa değişikliği paketi referandumda halk tarafından onaylandığında her seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak ve siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Millet iradesinin tam anlamıyla temsil edileceği sistemde, hükümet kurulamama sorunu ortadan kalkacak. Yani en son 7 Haziran'da yaşadığımız sıkıntıyı bu ülke bir daha yaşamayacak. Böylece istikrarsızlık ve kaostan beslenenler ülkemizde rahat hareket etme fırsatı bulamayacak" ifadelerini kullandı.Huriye Biter, etkili yönetim modeliyle ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın daha hızlı gerçekleşeceğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, son derece etkin bir yönetim modeli oluşacak. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmasını sağlayacak bu modelle, bürokrasi de azalacak" ifadelerini kullandı."Vesayet sistemine tasfiye"Türkiye'nin başındaki en büyük belalardan biri olan vesayet sisteminin de yeni hükümet sistemi ile tamamen tasfiye edileceğini kaydeden AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, "Referandumdan çıkacak 'evet' ile yasama ve yürütme güçlenecek, devletin gerçek sahibi millet olacak. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacağı için hükümet icraat yapacak, meclis ise kanun yapıp, hükümeti denetleyecek. Ayrıca güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak" diye konuştu."Her alanda güçlü Türkiye"Türkiye'nin bugün PKK, DAEŞ, FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğinin altını çizen Biter, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile terörle mücadelenin de güç kazanacağını ifade etti. Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarının daha etkin şekilde işletileceğini, böylelikle güvenlik politikalarında ülkenin hareket kabiliyetinin artacağını vurgulayan Biter, "Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek. Sorun çözen güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğimiz artacak. Tüm bu kazanımlar için referandumda 'evet' diyeceğiz. AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Teşkilatı olarak, partimizin diğer unsurları ile birlikte referanduma kadar gece gündüz çalışacağız" şeklinde konuştu.