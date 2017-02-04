04.02.2017 12:53:01

Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'nde Kaymakam Turgay Gülenç başkanvekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltına kararı verilen ve aranan Bismil Belediye Başkanı DBP'li Cemile Eminoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Bismil İlçe Belediyesi'nde Kaymakam Turgay Gülenç başkanvekili olarak görevlendirildi.

69 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Son görevlendirmeyle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından Demokratik Bölgeler Partisi'ne bağlı 106 belediyeden, 3'ü Büyükşehir 5'i il belediyesi olmak üzere 69 belediyeye kayyum atandı. DBP'li 212 belediye eş başkanından 79'u tutuklandı.

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