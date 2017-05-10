10.05.2017 16:08:50
Slovenya, Malino Brdo bölgesinde bulunan dağ bisikleti parkurunda sürüş yapan bisikletçilerin karşısına aniden ayı çıktı. Önden giden bisikletçinin peşinden koşan ayı arkadan gelen diğer bisikletçi Dusan Vinzik'in kask kamerasından görüntülendi. Bisikletçileri bir süre kovalayan ayı, tekrardan ormanın derinliklerine kaçarak gözden kayboldu. Bisikletçiler korkutan olaydan yara almadan kurtuldu.
Bisikletçiler ayıdan kıl payı kurtuldu
Slovakya'da dağ bisikleti parkurunda sürüş yapan bisikletçilere ayı saldırdı. Bisikletçiler hızla peşlerinden koşan ayıdan kıl payı kurtuldu.Slovakya'da dağ bisikleti parkurunda sürüş yapan bisikletçilere ayı saldırdı. Bisikletçiler hızla peşlerinden koşan ayıdan kıl payı kurtuldu.
Slovenya, Malino Brdo bölgesinde bulunan dağ bisikleti parkurunda sürüş yapan bisikletçilerin karşısına aniden ayı çıktı. Önden giden bisikletçinin peşinden koşan ayı arkadan gelen diğer bisikletçi Dusan Vinzik'in kask kamerasından görüntülendi. Bisikletçileri bir süre kovalayan ayı, tekrardan ormanın derinliklerine kaçarak gözden kayboldu. Bisikletçiler korkutan olaydan yara almadan kurtuldu.