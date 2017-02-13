13.02.2017 21:53:43

'Bisiklet Aşktır' diyerek pedalladılar

Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bisiklet turu düzenledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bisiklet turu düzenledi.14 Şubat Sevgililer Günü'ne sadece bir gün kala çiftler birbirine hediye almanın peşine düşerken, Eskişehir Bisiklet Derneği farklı bir etkinliğe imza attı. Espark Alışveriş Merkezi önünde toplanan bisiklet sevdalıları, "Bisiklet aşktır", "Kas gücüyle değil sevgi gücüyle pedallayalım" sloganlarıyla Sevgililer Günü'ne özel tur düzenlediler. Dernek Başkanı Kübra Aşan, Eskişehir'de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Her pazartesi günü çeşitli faaliyetler yaptıklarını dile getiren Aşan, "Sevgililer Günü'nü de bir bahane bilerek, 'Bisiklet aşktır' temasıyla pazartesi akşamını taçlandırdık. Sağlıklı bir yaşam için sokaklarda tur atacağız" dedi.Tura katılan vatandaşlardan Özlem Kanat Örneksoy, "Sevgililer, kapitalist sistemin yönlendirdiği şeyleri yapıyorlar. Biz, 'Gelin bisiklete binelim' dedik, 'Sevgimizi paylaşalım' dedik, 'Sadece sevgili olmanız gerekmiyor, sevgiliniz olmasa da gelin' dedik. 'Eskişehir sokaklarında sevgimizi paylaşalım, kas gücüyle değil sevgi gücüyle pedallayalım' dedik" şeklinde konuştu.Bisiklet tutkunları, daha sonra 5 kilometre uzaklıktaki Kanlıkavak Parkı'na doğru pedal çevirdi.