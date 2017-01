28.01.2017 09:37:37

BİRKONFED, referandumu güçlü Türkiye için büyük adım olarak görüyor

Bakırköy'de merkezi bulunan İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Başkanı Osman Ünsal, referandumu güçlü Türkiye için büyük adım olarak görüyor. Ünsal, Konfederasyon olarak bu süreçte aktif rol oynayacakları belirtti.BİRKONFED Başkanı Osman Ünsal, ekonomiyi ve 2016 yılında Türkiye'nin içinden geçtiği süreci değerlendirdi. Referanduma tam destek verdiklerini ve bu süreçte aktif rol oynayacaklarını belirtti. Ünsal, iş dünyası olarak yatırımlarını devam ettireceklerini belirtti.2016 yılında ülkemizin çok zor bir dönemden geçmiş olduğunu belirten Ünsal, 'Türkiye, özellikle doğu bölgesinde hendek kazma süreçlerinden tutunda 15 Temmuz işgal girişimi sürecine kadar çok zor bir dönemden geçti. Bununla beraber uluslararası bazı güçlerin özellikle ekonomimize yönelik yapmış olduğu saldırılarla karşı karşıya kalındı. 2017 yılında iş dünyası olarak, bizi umutlandıran ve en çok mutlu eden durum; Türkiye'nin referandum sürecine gitmesi ve meclisimizden anayasanın geçmesi oldu. İnşallah 2017 yılının istikrarlı ve istihdamlı yıl olmasını diliyoruz' dedi.'Türkiye 15 yılda çok ciddi devrim gerçekleştirdi'Türkiye'nin 15 yılda çok ciddi devrim gerçekleştirdiğini dile getiren Ünsal, 'Yollar yapıldı, enerji sektörüne ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye aslında bir refah ülkesi oldu. Türkiye'nin kalkınmasını ve gelişmekte olan hedeflerine gitmesini istemeyen bazı mihraklar sebebiyle ekonomimize ara manipülasyonlar yapıldı. Örneğin; doların yükseltilmesi. Türkiye'nin referandum süreci var. Bu süreci sabote etmek maksatlı ekonomiyle bir takım manipülasyonlarla karşı karşıyayız. Devletimiz bu noktada bütün tedbirleri aldı. Piyasalarda suni bir kriz ortamı oluşsa da şuanda herşey normale dönüyor. Bizim bunlara karşı direnç göstermeli ve gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için özellikle sanayi yatırımlarına ağırlık vermeliyiz, çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Türkiye üretmedikçe ve dış bağımlılığı azaltmadıkça bu türü saldıra ile her zaman karşı karşıya kalacaktır' ifadelerini kullandı.Bizi umutlandıran ve en çok rahatlatan, ne olursa olsun aziz milletimizin her türlü zorlu koşullara ve saldırılara karşı milli birlik ve beraberliği ortaya koyamasıdır diyen Ünsal, 'Buna ekonomide dahildir. Merkez Bankası bununla alakalı ciddi önlemler aldı. Başbakanımızın doğu bölgesine teşvik ile ilgili yaptığı açıklamalar bizim açımızdan son derece sevindirici. Ekonomik kapılar açılmaya başladı. 2017 yılı sürecinde iş dünyası olarak çok ciddi sıkıntı görmüyoruz. Referandum sürecini olumlu geçeceğini ve güzel zaferle sonuçlanacağını düşünüyoruz' şeklinde konuştu.'Şuanda Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa ile alakalı çok ciddi bilgi kirliliği var'BİRKONFED'in gücünü tabandan aldığını ve tabanın sesini yukarıya aktaran bir köprü görevi gören STK olduğu vurgusunu yapan Ünsal, 'Buda bize bir takım misyonlar yüklüyor. Bunların bir tanesi anayasa süreciydi. Kendimiz toplantılar düzenledik. BİRKONFED Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, hocalarımızla, bizimle beraber çalışan anayasa profesörlerimiz ve sosyologlarımızla beraber oturduk bir yol haritası çizdik. Neler anlatabiliriz? Neler aktarabiliriz? Şu anda cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa ile alakalı çok ciddi bilgi kirliliği var. Bunları kimin yaptığını çok iyi biliyoruz. Ülkemizde istikrarı sabote etmeye çalışan bir takım mihraklar var. Maalesef halkımızda kafa karışıklığına meydan vermek ve referandum sürecini sabote etmek istiyorlar. Bunlara meydan vermemek lazım. Bu tür açıklamaları doğru kanaldan ve doğru ağızdan yapan insanlara itibar etmek ve onların dedikleri doğruda gitmek lazım. Yeni anayasa ile alakalı Türkiye çapında 6 tane ilimizde bilgilendirme yapacağız. Bütün STK'ların sosyal sorumluluk görevidir. Bu noktada bütün STK'ların kendi üyelerine ve sorumluluk sahibi olduğu sahalar bunu çok doğru anlatması gerekir. Bütün illerimizi dolaşacağız ve öneriler alacağız. Vatandaşlarımıza doğru şekilde aktarımda bulunacağız' diye konuştu.'Türkiye çok güçlü bir ülke'Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu aktaran Ünsal, 'Neden güçlü bir ülke? Ekonomik saldıralar ile uğraşıyoruz. Birçok terör örgütüyle mücadele halindeyiz. Bunlara karşı güç gösterisi yapıp mücadele edebiliyorsak, buna rağmen uluslararası arenada söz sahibiysek, hala istikrarımız devam ediyorsa bu durum Türkiye'nin güçlü olduğunu gösterir. Bizde iş dünyası olarak, yatırım hedeflerimizle, ticari faaliyetlerimizle ve sanayiye katacağımız yatırımlarla beraber her zaman devletimizin ve milletimizin arkasında olacağız. Başbakanımızın açıklamış olduğu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu reformları var. Teşvik paketleri var. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gideceğim. İnşallah yönetimimizle beraber Diyarbakır'da bu teşviklerden faydalanma noktasında çalışmalar yapacağız' dedi.