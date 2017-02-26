26.02.2017 15:38:40

Birecik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın, gençlerin tartışması sonucu çıktığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın, gençlerin tartışması sonucu çıktığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre kavga, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Mezra kırsal mahallesinde yaşandı. A. ile B. aileleri arasında gençlerin tartışması yüzünden kavga yaşandı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar ve bıçaklar kullanıldı. Kavgada İbrahim A., Hatice A. ve Halil B. olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim B., Muhittin B., Ahmet A. ve Yakup A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.