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Birecik Kaymakamı muhtarlarla buluştu
10.02.2017 17:39:48

Birecik Kaymakamı muhtarlarla buluştu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik'e bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik'e bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarının, talep ve şikayetlerinin ilgili kurum amirlerine iletildiği ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Birecik'e bağlı merkez ve kırsal mahallelerin birçok sorunun değerlendirildiği toplantıya, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan, Birecik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Atakan Alper, Birecik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Karaoğlu, Birecik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Raşid Çetin, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarlara açıklamalarda bulunan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, "Bizlerin sorumlulukları olduğu kadar, sizlerinde sorumlulukları ve yükümlülükleri var. Hepimiz görevimizi titizlikle ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden yerine getirmeliyiz" dedi. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, daire amirleri olarak 93 bini aşan nüfusa sahip olan ilçemize gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmek için burada olduklarını ifade eden Perçi, "Burada toplanmamızın nedeni mevcut sorunları zamanında ve yerinde çözmektir. Tüm kurum amirlerimiz burada. Onların sizlere duyurması gereken konular olacaktır. Sizler de ilgili kurum amirlerine sormak istediğiniz veya öneride bulunmak istediğiniz konular varsa bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Muhtarların kendisine her an ulaşabilmeleri için kartvizit dağıtan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, sürekli iletişim ve işbirliği halinde olmaları gerektiğini belirterek, Kaymakamlık olarak her zaman kapılarının kendilerine açık olduğunu söyledi.

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