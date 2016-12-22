22.12.2016 23:02:03

'Biraz olsun yüzleri güldürebildiysek ne mutlu bize'

Çin ekiplerinden Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz, 'Çok güzel bir gelir var

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Çin ekiplerinden Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz, "Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası milli futbolcu Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Burak Yılmaz, "Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Ben de burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat rahat oynadılar. Bence her şey çok güzel gitti" diye konuştu.