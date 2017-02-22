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Bir yılda 541 şahıs tutuklandı
22.02.2017 17:23:31

Bir yılda 541 şahıs tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, 2016 yılı içerisinde 60 terör olayına müdahale ederek 783 örgüt mensubunu adli mercilere teslim ederken, 2 adet bomba yüklü araçta ele geçirilen toplam bin 60 kilo el yapımı patlayıcıyı ise imha edildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, 2016 yılı içerisinde 60 terör olayına müdahale ederek 783 örgüt mensubunu adli mercilere teslim ederken, 2 adet bomba yüklü araçta ele geçirilen toplam bin 60 kilo el yapımı patlayıcıyı ise imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün 2016 yılında il merkezi ve ilçelerinde yaptığı çalışmalar basınla paylaşıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, can ve mal ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 2016 yılı içerisinde suçların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; suça karıştığı tespit edilen 4 bin 629 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ve 541'inin tutuklandığı belirtildi. 2016 yılında polis sorumluluk bölgesinde 60 terör olayına müdahale edildiği ve 783 örgüt mensubunun yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 308 kişi tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 1 adet roketatar, 15 adet el bombası, 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 10 adet kalaşnikof, 1 adet MP-5 tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait bin 958 adet fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 adet bomba yüklü araç, toplam bin 60 kilo el yapımı patlayıcı madde ile ele geçirilerek etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

2016 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kullanımı olaylarına da değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Yürütülen operasyonlarda 354 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 40'ı tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 167 kilo 663 gram eroin, 3 kilo 588 gram metamfetamin, 37 kilo 180 gram esrar, 61 adet sentetik hap, 62 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. 2016 yılında 263 kaçakçılık olayına müdahale edilmiş ve 491 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslardan 17'si tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 2 milyon 950 bin 311 paket kaçak sigara, 7 bin 205 adet kaçak cep telefonu, 12 adet sahte belge ve 320 kilogram kaçak çay ele geçirilmiş ve suçta kullanıldığı tespit edilen 35 araca el konulmuştur. 2016 yılında ilimiz genelinde 4 bin 62 asayiş olayı meydana gelmiş ve olaylarda 2 bin 282 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslardan 176'sı tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 233 adet mermi, 400 litre kaçak mazot, 113 bin 500 paket kaçak sigara, 1 motosiklet ve 75 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2016 yılında ekiplerimizin yol kontrol ve uygulamalarında yapmış olduğu çalışmalarda, 122 bin 206 kişiye GBT sorgusu yapılmış, 719 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Uygulama ve kontrollerde 49 bin 304 araç kontrol edilmiş, kurallara uymayan araç ve sürücülere toplam 20 bin 769 cezai işlem karşılığı 3 milyon 489 bin 973 TL tutarında para cezası uygulanmıştır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumun düzen ve güven içerisinde yaşaması için özverili çalışmalarımız devam edecektir."
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