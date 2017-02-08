08.02.2017 09:27:40

Bir yılda 229 işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi

Adıyaman Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde 229 iş yerine açma ve çalışma ruhsatı verdi.

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Adıyaman Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde 229 iş yerine açma ve çalışma ruhsatı verdi.Adıyaman Belediyesi İşyeri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde kendilerine gelen toplam 245 işyeri açma talebinin 229'una olumlu cevap verdi.245 işyeri açma talebinin 16'sının eksik evraktan dolayı kabul edilmediğini dile getiren yetkililer, 2016 yılı istatistikleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:"2016 yılı içerisinde müdürlüğümüze yapılan 245 işyeri açma ve çalıştırma taleplerinin 229'una olumlu cevap verilmiştir. Yapılan talepler çerçevesinde belediyemiz tarafından 179 sıhhi iş yeri ruhsatı, 36 gayri sıhhi işyeri ruhsatı ve 14 umuma açık işyeri ruhsatı verilmiştir. 2016 yılı içerisinde toplamda 326 adet evrak gelirken, giden evrak sayısı 118 olarak belirlenmiştir."