20.02.2017 12:43:42

Bir yıl içinde üçüncü kez yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yıl içerisinde üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yıl içerisinde üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale geldi.Olay, Abdalağa Mahallesi 14. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahiplerinin evde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören ev sahipleri durumu itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, dumandan etkilenen ev sahibi Hediye Kürkçü 112 ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Evin ablasına ait olduğunu söyleyen Cuma Kürkçü, bir yıl içinde evin üçüncü kez yandığını söyledi. Yangınların sebebinin henüz bilinmediğini belirten Kürkçü, diğer yangın kayıtlarının da itfaiyede olduğunu ifade ederek, "Konunun araştırılmasını ve yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Polis çevrede önlem alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.