06.05.2017 15:09:32

'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Ak Parti içerisindeki tartışmada Erdoğan'ın adil davrandığını yazdı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İşte Hakan'ın yazısının ilgili kısmı:

Allah var, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yanlısı köşe yazarları arasındaki kavgada çok adil bir tutum takındı.

“İslamcılara kapı kapatılıyor, İslamcı olmayanlara açılıyor falan denemez. Tekkeye mürit aramıyoruz” diyerek... İlk tokadı İslamcılık iddiasındakilere atmıştı.

“Benim adıma kimse konuşamaz. Benim adıma konuşacak kişi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dır” diyerek... İkinci tokadı da kendi adına tetikçilik yapmaya soyunanlara attı.



Ne diyelim? “Ömer adaleti” diyelim mi buna?

NELER YAŞANDI?



Mavi Marmara şehit ve katılımcılarına 'İslamcı manyaklar' , 'kafadan İsrail düşmanları' , 'kafadan Batı düşmanları' demişti. Küçük, "Erdoğan'ın partinin başına geçtiğinde bu manyak tiplerle yolunu ayırması gerektiğini" de söyledi.

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