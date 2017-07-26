26.07.2017 15:24:58

Bir terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Beytüşşebap'ta Faraşin kırsalında çıkan çatışmada bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK, Şırnak Beytüşşebap'ta icra edilen Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu kapsamında Faraşin kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle temas sağlandığını, silahlı helikopter desteğindeki çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bir teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.



