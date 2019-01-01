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Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu
Makarnayı adeta çiğnemeden silip süpüren kız, izleyenleri şaşırtıyor...
Sıra dışı kaza! Bir anda düştü!
Çin'de meydana gelen kazada yürüyen merdivenin başına oturmaya çalışan genç bir anda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından işte böyle kaydedildi...
Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu
Makarnayı adeta çiğnemeden silip süpüren kız, izleyenleri şaşırtıyor...
Türk polisi adeta barfiks dersi verdi
Görüntülerde Türk polis memuru barfiks demirinde yapılması güç hareketleri yaparak izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyaya yüklenilen bu görüntüler kısa sürede binlerce tıklanma aldı.
Akıma kapılıp yere çakıldı!
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, merdivendeki bir adamın tamirat yaptığı görülüyor. Bu sırada dükkandan çıkmak isteyen bir kişi kapıyı açınca aniden patlama oluyor. Akıma kapılan talihsiz feci şekilde hayatını kaybederken o anlar kameraya böyle yansıyor...
Tonlarca ağırlıktaki uçak böyle kalktı
Airbus A400M model askeri kargo uçağının bir anda dikine yükselme anı kameraya işte böyle yansıdı...
İklim değişikliği şehir hayvanlarını da tehdit ediyor
İstanbul'da dün yaşanan selde yol ortasında oluşan selde akıntıya kapılan bir kedi böyle kurtarıldı.
'Türkiye'deki Suriyelilerin nitelikli nesli için politika şart'
3,3 Milyon suriyelinin %92'si kentlerde, %7,5 kamplarda yaşıyor. Türkiye suriyeliler için 25 milyar dolar harcama yaptı, 2011'den bu yana 3 milyondan fazla suriyeli Türkiye'ye göç etti. İstihdam nasıl sağlanacak? Entegrasyon nasıl olacak? Konuğumuz, Göç Ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan değerlendirdi.
Koşuyolu Parkı'nın doludan sonraki hasarı...
İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına Koşuyolu Parkı'nda birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Büyük hasarın oluştuğu park havadan da görüntülendi.
Motosikleti çalamayınca arkadaşı yardım etmeye geldi
Kaldırımda park halindeki bir motosikleti çalmaya gelen hırsız, motosikleti götürmeyi başaramayınca arkadaşı geliyor. Şapkalı hırsızlar motosikleti hiç çekinmeden götürüp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Fakat kamera görüntülerinin izlenmesiyle hırsızlar ekipler tarafından yakalandı.
Neymar çıldırdı! Antrenmanı terk etti!
Barcelona antrenmanlarında gerilimli anlar yaşandı. Semedo ile Neymar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının sakinleştirmesi de işe yaramayınca Neymar antrenmanı terk etti.
Çengelköy'de asırlık çınar devrildi
Çengelköy Çınaraltı'nda bulunan asırlık çınar devrildiği sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Görüntülerde vatandaşların yağmur öncesi kaçmaya başladığı ve ardından gelen yoğun yağış ile şiddetli fırtına görülüyor. Bir anda kamera kararıyor ve asırlık çınarın devrildiği görülüyor.
İşte dolu göçüklerine pratik çözüm
Otomobillerde meydana gelen dolu göçükleri 100 TL'ye satılan bu aletle pratik bir şekilde düzeltilebiliyor. Sosyal medyada yayınlanan tamir görüntüleri büyük ilgi gördü.
Ezilmekten son anda kurtuldular
Dalaman'da bir otomobilin karıştığı ve 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobili zarar gören vatandaşlar oto sanayiye koştu
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli dolu yağışı park halinde ve seyir halinde olan araçları da etkiledi. Yağıştan arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı.
Ankara'da korkunç cinayet
Ankara’da kendisine şantaj yaparak para istediğini iddia ettiği yeğenini öldürerek cesedini parçalayıp farklı noktalara atan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Temizlik yaparken bu hale geldi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evinde temizlik yaparken lavabo açıcıya sıcak su döken kadının yüzü feci şekilde yandı. Gözlerine kadar yanan talihsiz kadın, 'Kadınlar dikkat etsin, çok zor bir durum' diyerek uyardı.
Sağdan araç sollayınca kaza yaptı
Singapur'da aşırı sürat yapan bir motosikletli sağdan sollama yapmak isterken yol kenarında duran araca vurdu. Sürücü çarptığı aracın bagajına takılırken motorun arkasında oturan kişi metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.
Dans ederek çöp topladılar
Çöp toplayan işçilerin işlerini yaptıkları anlarda dans etmesi arkadaki araç sürücüsünün dikkatinden kaçmadı.
Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 'Büyük Kudüs Mitingi' çağrısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan çağrı: 'Hem İsrail'e hem de bütün dünyaya 'Bu davaya biz halk olarak, millet olarak sahip çıkıyoruz, siz de ayağa kalkın' demek için yapıyoruz. Hangi partiye mensup olursa olsun, bütün milletimizin bu hassasiyeti hisseden insanlarını pazar günü saat 17.00'de Yenikapı'ya bekliyoruz'
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın 4 metre ileriye fırladı
Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadının 3-4 metre ileriye fırladığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Real Madrid'li yıldızdan şaşkına çeviren gol!
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Oscar Rodriguez Arnaiz, M. City ile oynanan hazırlık maçında attığı muhteşem falsolu golüyle herkesi şaşkına çevirdi. Karşılaşmayı İngiliz ekibi 4-1 kazandı.
1.5 milyonluk lüks yat cayır cayır yandı!
Antalya'nın Kaş ilçesinde limanda demirli halde bulunan lüks teknede yangın çıktı. 1.5 milyon değerinde olduğu öğrenilen tekne yandıktan bir müddet sonra ise battı.
Böyle vahşet görülmedi! Boğanın boynuzlarını ateşe verdiler!
İspanya'da düzenlenen boğa festivalinde boynuzları yakılıp kuyruğundan çekilen boğa, bağlandığı tahtadan birkaç metre uzaklaşıp hızlıca koşarak tahtaya çarptı.
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı!
Sarıyer Aşiyan'daki sahilde balık avlayan oltacı, arkada yürüyüşe çıkan Burçin Gülümser isimli vatandaşın hayatını kararttı. Sahilde yürürken başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Gülümser, görme ve konuşma özelliğini kaybetti.
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