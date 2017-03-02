02.03.2017 10:40:17

Bir tarih Modeko'da canlanıyor

Geçmişin ihtişamını günümüze taşıyan ürünler MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı'nda büyük ilgi görüyor. Spatila ve iskarpila ile oyulan ürünler ziyaretçileri adeta büyülüyor. Selçuklu ve Osmanlı sanatı şaheserlere sahip olmak isteyenler Fuar İzmir'e koşuyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Geçmişin ihtişamını günümüze taşıyan ürünler MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı'nda büyük ilgi görüyor. Spatila ve iskarpila ile oyulan ürünler ziyaretçileri adeta büyülüyor. Selçuklu ve Osmanlı sanatı şaheserlere sahip olmak isteyenler Fuar İzmir'e koşuyor.Tarihi çok eski zamanlara dayanan, Anadolu Selçuklu devrinde ortaya çıkan, Osmanlı tarihin en iddialı sanat dalı oymacılık, MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı'nda tarihe meydan okuyor. Geçmişten günümüze birçok oymacılık mirasının müzelerde tutulduğu sanatın son eserleri İzmir Mobilya Fuarı'nda sergileniyor. Geleneksel ölçülerinden bir şey kaybetmeden devam eden sanat, ince işçilik ile ortaya koyduğu şaheserleriyle takdir topluyor.5 Mart akşamına kadar Fuar İzmir'de açık kalacak olan Mobilya Fuarı'nda el emeğin göz nuru oymacılık sanatının nadide eserleri sergileniyor. Taht benzeri koltuklar, sehpalar, dolaplar, yatak odaları, oturma odaları, masalar cazibesiyle ziyaretçileri büyülüyor. Fuarda en büyük ilgiyi ise Osmanlı sanatını yansıtan taht ve kapı dikkat çekiyor. 101 parça tik ağacından yapılan at heykeli ve diğer heykeller ilgi ile inceleniyor.