20.01.2017 22:17:46

Bir saldırı girişimi de AK Parti İl Binasına

AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi. Bölgedeki patlama sesinin bu nedenle olduğu roketatarın tam olarak patlamadığı kaydedildi.