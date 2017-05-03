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'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı'
03.05.2017 23:36:39

'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarıyla ilgili, 'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarıyla ilgili, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl tarafsız davranacağım diyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan referandumunda yasalara aykırı kararlar verdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Sandıklardan 'hayır' çıktığını bütün dünya kabul ediyor. 'Evet' sonucu meşru değil. YSK tarafından yasalara aykırı kararlar verildi. Yasa, 'geçersiz sayılır' diyor, geçerli saydılar. Ne hukuk, ne kanun, ne TBMM'nin iradesini bir kenara attılar. Ben çete diyorum. Yasalara aykırı bir oluşum, bir grup, bir araya gelir yasalara aykırı karar verir onlara 'çete' denir. YSK benzer bir tercih yaptı. O nedenle 'hayır' çıktığına yüzde yüz eminim. Siyasi otoriteden talimat aldılar, yasaları açıkça çiğnediler ve 'evet'i çıkardılar. Bu toplumun vicdanı bunu kabul etmez. Bütün uluslararası raporlarda da gayrimeşru bir referandum olarak tanımlanıyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, sandık başlarında bekleyen CHP'li temsilcilerin mühürsüz zarf ve pusulaları rapor tutup tutmadıklarının sorulması üzerine, "Başlangıçta mühürsüz oy pusulaları ayrılmıştı. Dolayısıyla onlar tutanağa daha sonra sayılıp geçirilecekti. YSK bu kararı verip, bir mesajla 'sayılacaktır' dendiği andan itibaren hepsi sayıldı. Dolayısıyla kaç tane var kimse bilmiyor" cevabını verdi.

YSK, Danıştay ve Yargıtay üyeleri hakkında ayrıca suç duyusunda bulunacaklarını ifade eden Kılıçaroğlu, "Bir yargıcımız var, ona saygı duyuyorum gayet güzel bir muhalefet şerhi yazmış. Hem anayasaya hem yasalara aykırılığı gayet güzel yazmış. Dolayısıyla diğerleri hakkında hem Danıştay hem Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü yasaları açıkça ihlal etmişler. Bunu anlamak için hukuk fakültesini bitirmeye gerek yok ilkokulu da bitirmeye gerek yok. Akıl sahibi olmak yeter" diye konuştu.

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI OLMAMALI"

Kılıçdaroğlu, "2019 için cumhurbaşkanlığına adaylığınızı düşünüyor musunuz" sorusuna şu cevabı verdi:

"Biz öteden beri partili birisinin cumhurbaşkanı olmasını istemedik ve karşı çıktık. Cumhurbaşkanı dediğiniz tarafsız olmalı, toplumun her kesimine güven vermeli, kucaklamalı her kesimi. Eğer Parti ile ilişkisini sürdürürse o cumhurbaşkanı olamaz. Adı cumhurbaşkanı olabilir ama 80 milyonun cumhurbaşkanı olamaz sadece kendisine oy verenlerin cumhurbaşkanı olabilir. Hem vali temsil edecek, hem partili il başkanı temsil edecek aynı kişiyi. Vali mi etkili olacak, partili il başkanı mı? Partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı mahkemeye tayin yapacak. Partili birisinin cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz. Ahlaki olarak ya da vicdani olarak, adalet açısından da doğru bulmuyoruz. Ben bir partinin genel başkanı olarak bir mahkemeye hakim tayin edersem o mahkeme adalet dağıtır mı? Halk güvenir mi? Ben şahsen güvenmem. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl tarafsız davranacağım diyeceğim. Namus ve şeref kavramı bu topraklar için çok değerlidir."

"BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI KURULLAR KONUŞUP, KARARLAŞTIRIR"

CHP Antalya Milletvekili ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak adaylığını koymuyorsa koltuktan insin, kurultay toplansın yeni bir genel başkan seçilsin ve yola devam etsin" açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sayın Deniz Baykal'ın açıklamalarını saygıyla karşılarız ama bizi diğer partilerden ayıran yetkili kurullarımız var. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı, hangi strateji ile belirleneceğini kurullar konuşur. Biz bunun çalışmalarına bugünden başladık zaten. Bugün buraya gelmeden önce 50'nin üzerinde sivil toplum örgütünün başkanıyla konuştum. Referandum sürecini değerlendirdik. Önümüzdeki hafta bazı siyasi partilerin liderlerini ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

"SAYIN GÜL İSTER Mİ, İSTEMEZ Mİ ONU BİLMEM AMA BELLİ İSİMLERİ VEREREK, O İSİMLERİ ÖĞÜTMEK GİBİ BİR ŞEY DOĞRU OLMAZ"

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi üzerinden yürütülen adaylık tartışmalarını ele alan Kılıçdaroğlu, "Ben bu süreçte isimleri konuşulmasını asla ve asla doğru bulmam. Kişileri yıpratmaya, alıp hedef tahtasına koymaya hakkımız yok. Sayın Gül ister mi, istemez mi onu bilmem ama bugünden kalkıp belli isimleri vererek o isimleri öğütmek gibi bir şey doğru olmaz" açıklamalarında bulundu.

(Caner Ünver/İHA)
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