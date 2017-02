'Bir metrekare yer aldıysam istifa etmeye hazırım'

17.02.2017 08:30:34

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 1/5000 planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine iftiraları arsalarını imara açarak menfaat kazanmak isteyenlerin attırdığını söyleyen Başkan Uğur, "1 metrekare yer aldıysam istifa etmeye hazırım. Danışmanlarımın üzerine 1 metrekare tapu varsa onlar da istifa ederler. Tüm bu iftiralar Balıkesir'in gelişmesini istemeyen, şahsı rantlarını kamu menfaatinin önüne koyan zihniyetten kaynaklanmaktadır" dedi. Balıkesir'de herkesin arazisine değer katmak istediklerini söyleyen Başkan Uğur, danışmanının arazileri Büyükşehir iştiraki olan BALTOK'a aldıklarını belirtti.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kendisi, danışmanları ve imar plan değişiklikleri hakkında bazı yerel basın organlarında çıkan iftira ve yalanlara cevap verdi. Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Genel Sekreter Osman Yenidoğan, belediye meclis üyeleri ve daire başkanları ile basın mensupları katıldı. Bir süredir çeşitli yerel basın organlarında kendisi ve danışmanları hakkında çeşitli iddialar gündeme getirildiğini söyleyen Başkan Uğur, bu nedenle kamuoyunda, iftira, tezvirat ve hakaret seviyesine ulaşan bu ithamlara yanıt verme gereği duyduğunu belirtti. Balıkesir'in 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne kavuştuğunu ifade eden Uğur, "53 olan belediye sayısı 20'ye düştü, il özel idaresi kapandı ve bütün il sınırında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumlu oldu. Balıkesir mühendis bir büyükşehir belediye başkanına kavuştu. 16 yıllık milletvekilliği ve 7 yıl Genel Başkan Yardımcılığından sonra, sevdam olan Balıkesir gibi Ege'nin ve Marmara'nın yıldızı Balıkesir'de sıradan bir başkanlık sergileyemezdim. Çünkü Balıkesir ve Balıkesirliler en iyisini hak ediyor" dedi.Büyükşehir'in idari yapısını kurarken dünyayı tanıyan ve yatırım dünyasını bilen uzmanlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Yalçın Hoca'dan kıyılarımız konusunda danışmanlık aldığımız gibi gayrimenkul yatırımları konusunda da Mehmet Ali Ergin Bey'den şehircilik anlamında da Caner Bingöl Bey'den danışmanlık almaktayız. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Mezunu olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisansı yapan Mehmet Ali Ergin, çeşitli yatırım gruplarına danışmanlık veren, yerli ve yabancı fonlara yön veren; şirketlerin ve şahısların danışmanlığını yapan; alanında uzman bir yatırım danışmanıdır. Gayrimenkul ve yatırım dünyasındaki uzmanlığı ve bilinirliğini Balıkesir'e kazandırmak bizim için çok önemliydi. Mehmet Ali Ergin bir memur değil, private equity benzeri fonları yöneten, yatırımlara yön veren, Dubai'de yatırımcılara ders veren bir uzmandır. 5216 sayılı kanun çerçevesinde danışmanım olmayı kabul etmiştir. Keza Caner Bingöl, mimarlık ve şehir planları alanında ihtisas yapmış; birçok kentsel dönüşüm zirvesinde konferanslar vermiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gayrimenkul ve şehircilik alanların da yüksek lisans dersleri vermektedir".GYODER Gelişen Kentler Zirvesi'nin Balıkesir'de düzenlenmesinden Fransa'daki MIPIM fuarına katılma kadar uzmanların birikimlerinden istifade ettiklerini söyleyen Başkan Uğur, "Hastane Önü'ndeki dahiyane parselasyon çalışmasında; Port of Rotterdam ile Bandırma'da gerçekleştireceğimiz projede, Çayderesi Projesinden Çamlık Projesine, Ayvalık Köprüsü'nden BALTOK konutlarına kadar, Amfi Tiyatro, Sebze Meyve Hali, Hilton a kadar kendilerinin uzmanlığından istifa ettik" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yani kamunun da arazi artışlarından menfaat sağlaması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Başkan Uğur, "Bu nedenle, Balıkesir Toplu Konut A.Ş, geliştirdiği 2400 konut projesine komşu alanda tamamı 460 dönüm alanı kaplayan 15 adet parselde 376164,20 m2 mülkiyetler edinmiştir. 1042 Ada 1-3-5-6 parseller; 1043 Ada2-4-5-13-14-26 parseller ile 1044 Ada 2 ve 3 parsellerdeki bu mülkiyetler 23,7 TL/m2 fiyata mal edilmiş, Balıkesir Toplu Konut A.Ş'nin ilerleyen yıllarda geliştireceği konut projelerinde ilk hammadde olan arazinin stoklanması sağlanmıştır. 1/100.000 planların onaylandığı 16 Şubat 2015 tarihinden sonra; gelişme alanlarının herkese aleni olduğu tarihten 6 ay sonra, 28 Ağustos 2015 günü; satanların rızası ile mülkiyet edinilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, iştiraki eliyle yaptığı planlama çalışmaları esnasında sadece şahıs ve müteahhitlerin değil, idarenin de gelir elde etmesini ve kamu menfaatini sağlamıştır. Dolayısı ile 460 dönümlük arazinin şahıslar tarafından haksız rant elde edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır, bilakis söz konusu 460 dönümlük arazinin 376164,20 m2'si idare iştirakine alınarak kamuya gelir ve menfaat sağlanmıştır" diye konuştu.Yerel basın yayın organlarında sürekli olarak bahsedilen arazilerin BALTOK A.Ş.'ye maliklerin rızası ile alındığını söyleyen Başkan Uğur sözlerine şöyle devam etti: "BALTOK, aldığı yönetim kurulu kararı ile kredi kullandı, danışmanıma vekalet vererek zikredilen 460 dönüm arazilerden 376164,20m2 mülkiyeti BALTOK'a satın aldı. Danışmanım elbette en iyi ve en uygun yeri bulmak için yüzlere dönüm araziyi değerlendirdi, görüşmeler yaptı; en makul bölge istişare kararı ile maliklerin rızası ile satın alındı. O gün, 9,5 milyona mal edilen arazilerin değeri bugün 55 milyon lira. Belediyemiz, Balıkesirliler bu işten bu gün itibariyle 45 milyon lira kara geçmiştir. Danışmanım, vekil olarak yürüttüğü bu işlemler ve sağladığı faydalara karşılık 1TL vekalet ücreti almamıştır. BALTOK, Bandırma'da da yer satın almıştır. Gerekli gördüğü yerlerde, değer artışı veya arsa maliyetlerini düşürmek amacıyla arazi stoku çalışmalarında her ilçede devam edecektir."Merkez Bankası verilerine göre Balıkesir'in en fazla değer kazanan il olduğunu söyleyen Başkan Uğur, iddialara sert cevap verdi. Uğur, "Yine söylüyorum, 1 m2 yer aldıysam istifa etmeye hazırım. Danışmanlarımın üzerine 1m2 tapu varsa onlar da istifa ederler. Tüm bu iftiralar Balıkesir'in gelişmesini istemeyen, şahsı rantlarını kamu menfaatinin önüne koyan zihniyetten kaynaklanmaktadır. Balıkesir halkının zenginleşmesini istemeyenlerdir. Bu araziyi kendilerine almak isteyip de BALTOK'a, belediyeye, Balıkesirlilere kaptıranlar rahatsız olmuş olabilirler. Kaldı ki, özel müteşebbislerin arazi yatırımı yapması; mülkiyet edinmesi anayasa ile koruma altına alınmıştır. Merkez Bankası verilerine göre Balıkesir, değeri en çok artan illerden olmuştur. Balıkesir'e yatırımlar gelmeye devam edecektir. Halkımın zenginleşmesi için Balıkesir dışından ve yurtdışından yatırım çekmek bir sorumluluktur. Bunun için MIPIM'e, Fransa'ya gidiyoruz, Expo Katar fuarına da gideceğiz. Balıkesir'e yatırım için çağrı yapacağız" dedi."Danışmanlarım Balıkesir için şanstır"İftiralarda bulunanların Balıkesir Büyükşehir Belediyesine her yıl milyonlarca lira para kazandıran danışmanlarına saldırdıklarını ifade eden Başkan Uğur konuşmasına şöyle devam etti: "Taş taş üstüne koymayan bu isimler, bize danışmanlık veren ve fikirleri ile belediyemize her yıl milyon TL' leri doğrudan-dolaylı gelir sağlayan isimlere saldırmakla, hatırım gereği Balıkesir'e hizmet eden danışmanlarıma iftiralar atmak Hak nazarında günahtır, vebaldir. M. Ali Bey ve Caner Bey Balıkesir için bir şanstır. Liderliğimde, fikirlerinden istifade ederek Balıkesir'i dünya şehirleri ile yarışır projeler üretiyoruz.(İspanya'dan şehir plancısı getiriyoruz) Marifet iltifata tabidir. Hizmetleri için teşekkür dahi beklemeyen çalışma arkadaşlarımı; bir de iftiralarla yıpratamazsınız. Uzmanlıkları ile RE-PIE (ripay) şirketi ile yeri-yabancı fonlar toplayıp yöneten bu isimler; ticari hayatlarındaki başarılar nedeniyle danışmanım olmuşlardır. RE-PIE henüz Balıkesir'de herhangi bir yatırım yapmamıştır. Keşke yapsalar. Keşke topladıkları fonları Balıkesir'e de yönlendirseler".Kendi parsellerini imara açarak mevzi imar planlarda kendilerine menfaat üretmek isteyenlerin iftiralarda bulunduklarını ifade eden Başkan Uğur sözlerini şöyle tamamladı:"Arkadaşlar, size iftira atanların yarasını söyleyeyim. Bunlar kendi parsellerini imara açmak isteyenler, mevzi planlarla sadece kendilerine menfaat üretmek isteyenler. Biz ne yaptık, Balıkesir merkezinin bütününü planladık. Şahıs-parsel ayırmadan bütün gelişme alanlarını planladık. Rantı tabana yaydık, halka yaydık. Eski günler geride kalmıştır. Bir zümrenin servetine servet kattığı, rüşvetlerin döndüğü bir devir kapanmıştır. Her şeyimiz açık ve şeffaf. Şehrin ürettiği değeri Balıkesirlilerin tümüne, belediyemize ve ülkemize kazandıracağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden heybelerini dolduramayanların saldırılarına boyun eğecek değiliz. Madden de manen de tatmin olmuş bir insanım. Ne ben ne ekibim ne harama el atarız, ne harama göz yumarız. Bu böyle biline".