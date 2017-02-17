18.02.2017 10:42:47

Bir 'kuyu' operasyonu daha başarıyla sonuçlandı

Eskişehir'de bilinmeyen nedenden dolayı kuyuya düşen yavru köpek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eskişehir'de bilinmeyen nedenden dolayı kuyuya düşen yavru köpek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.Vatandaşlardan gelen çağrıda, anne köpeğin kullanılmayan bir kuyunun başında sürekli havladığı yönünde ihbar geldi. Daha sonra çevredekiler, kuyu içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu bildirdi. Ardından AKUT Eskişehir ekibi, 7 personel ve gerekli lojistik malzemeler ile olay yerine giderek gerekli çalışmalara başladı. Yapılan çalışma ve incelemeler sonucu yavru bir köpeğin kuyuya düşmüş olduğu neticesine varıldı. İlk incelemelerin ardından kuyunun kamusal bir alanda kullanılan bir tesisin, kullanımdan çıkarılmış atık su deposu olduğu tespit edildi. Deponun havalandırma deliği haricinde giriş yapacak bir yerinin olmaması ve girişinin bir insanin sığamayacağı kadar dar olmasından dolayı yetkililerden gerekli izinler alınıp, havalandırma deliği kırıcılar yardımı ile 1 saatlik süren çalışma sonucu genişletilip kurtarıcı personelin gireceği boyuta getirildi.SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI ANNESİNİN YANINA BIRAKILDIHummalı çalışmaların ardından ip teknikleri ile 3 metrelik kuyuya AKUT personel indirilip yavru köpek düşmüş olduğu su kuyusundan çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından yavru köpek, yapılan sağlık kontrolleri sonrası operasyon başından ekiplerin yanında bulunan anne köpeğin yanına güven ile bırakıldı.