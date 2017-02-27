27.02.2017 17:34:34

Bir kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünü kopan tampon yakalattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde patlayan lastiği kontrol için araçtan inen iki kişiye çarparak 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasına neden tır sürücüsü kopan tampon parçası sayesinde yakalandı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde patlayan lastiği kontrol için araçtan inen iki kişiye çarparak 1 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanmasına neden tır sürücüsü kopan tampon parçası sayesinde yakalandı.Nazilli'nin Sevindikli Mahallesinde 24 Şubat günü meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan 06 YJF 55 plakalı otomobillerini kontrol etmek için aşağıya inen Ergün Balkış (30) ile Mustafa Saygılı'ya (38) çarpan tır olay yerinden kaçmıştı. Kazada Balkış'ın hayatını kaybederken, Saygılı ise ağır yaralanmıştı.Şüpheli 3 tır farklı illerde yakalandıKazayı araştıran jandarma ekipleri, araca vurup kaçan tıra ait olduğu tespit edilen sağ ön tampon parçasını muhafaza altına aldı. Olay yerinden geçtiği belirlenen üç tırın gidiş güzergahlarında yapılan takip neticesinde bir tır Konya'da diğeri Denizli'de durduruldu ancak her iki aracında kazaya karışmadıkları tespit edildi.Suçunu inkar ettiNazilli ve İzmir yolunda çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri kameralar, dinlenme ve konaklama yerlerinin kontrol edilmesi sonucu şüpheli tırı Sultanhisar ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola halinde yakaladı. Bulunan tampon parçasının karşılaştırılması sonucu kopan parçanın tırın kırık olan bölümüyle uyuştuğu belirlendi.Önce suçunun olmadığını beyan eden tır şoförü M.K., jandarmanın tespitleri ve elindeki deliler karşısında suçunu itiraf eti. M.K., adli kontrol şartı ile salıverildi.