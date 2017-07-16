16.07.2017 15:02:11

Bir ilçeyi ihya edecek su bin metreden fışkırdı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaklaşık 3 ay süren çalışmalarla bin metre derinlikten fışkıran 52, 8 derecelik termal su, ilçenin termal turizm alanında hızla büyümesini sağlayacak.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde başlatılan ve 3 aydır devam eden jeotermal sondaj çalışmaları mutlu sonla tamamlandı. Daha önceden yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenen alanda yapılan sondaj çalışmaları 1000 metre derinlikte meyvesini verdi. Belediye ekiplerince yapılan sondaj çalışmalarında 1000 metre derinlikten 52,8 derece sıcaklıkta termal su yüzeye fışkırdı.



Başiskele'nin geleceğini değiştirecek, ilçenin sağlık ve turizm merkezi olmasına imkan sağlayacak yeni termal su kaynağının yüzeye çıkması ilçe yöneticileri tarafından sevinçle karşılandı. Termal suyun yüzeye çıkmasının ardından Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, alana gelerek inceleme yaptı. Çıkan su hakkında çalışma yapan ekipten bilgi alan Başkan Ayaz, suyun derecesini görünce çalışma yapan ekibi tebrik etti.



Yüzeye çıkan termal sudan alınan örnekler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Suyun kalitesinin ve hangi hastalıklara iyi geldiğinin belirlenmesinin ardından bölgede tesis yapılması için çalışma başlayacak.