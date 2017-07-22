22.07.2017 13:22:02

Bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı

Akdeniz ve Ege Denizi'nde sahil güvenlik unsurlarınca bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurlarınca, 14-21 Temmuz'da Akdeniz, Güney ve Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 8 olayda 346 yabancı uyruklu yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Kaş bölgesindeki bir olayda, karada tespit edilen 26 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde 2 arama kurtarma gemisi, 51 sahil güvenlik botu, 12 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 5 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 34 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlarca bin 867 saat seyir yapıldı.