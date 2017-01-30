30.01.2017 11:47:34

Bir hafta içerisinde 81 ilde 586 uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 81 ilde 586 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 586 operasyonda; piyasa değeri 11 milyon 639 bin TL olan; 891 kilo 793 gram esrar, 112 kilo eroin, 299 bin 502 adet uyuşturucu hap, 13 kilo 734 gram metamfetamin, 3 kilo kokain, 140 adet kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 582 bin 704 TL olan; 783 bin 528 adet kaçak sigara, 24 bin 502 litre akaryakıt ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, bu operasyonlar kapsamında 765 kişinin gözaltına alındığı, 101 kişinin ise tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, düzensiz göçle mücadeleyle ilgili ise şunlar kaydedildi:

“2 bin 286 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 38 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştır.”

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