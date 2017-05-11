11.05.2017 15:07:34

'Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri'

Kredi ve Yurtlar Kurumunca düzenlenen etkinlik kapsamında, 162 öğrenci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), gençler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi düzenledi.

KYK Eğitim Dairesi Başkanı Oktay Mahşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK bünyesindeki yurtlarda kalan her öğrenci için kurumu ikinci bir üniversite haline getirmeyi amaçladıklarını, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, milli ve manevi gelişimine desteklemek için eğitim faaliyetleri düzenlediklerini söyledi.

Gençleri geçen hafta Balkanları gezdiğini belirten Mahşer, Kıbrıs'ın bir şüheda toprağı olduğunu öğrencilere anlatmak için bu hafta KKTC'ye geldiklerini dile getirdi.

Mahşer, gençlere gezi imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etti.

"Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet" temasıyla 8-11 Mayıs'ta düzenlenen geziye yurtlardaki eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kurayla belirlenen, 81 ilden 162 öğrenci katıldı.

19 Mayıs Üniversitesi Muhasebe bölümü öğrencisi Emre Gündoğdu, "Atalarımızın çektikleri zorlukları, verdikleri vatan mücadelesini yerinde görüyoruz. Allah onlardan razı olsun, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin." dedi.

Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Can Atıcı da yakın tarihle ilgili bilmediklerini gezi sayesinde öğrendiklerini anlattı.