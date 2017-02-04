05.02.2017 06:08:57

Bir gecede uyuşturucudan ölen ikinci kişi

Bursa'da uyuşturucu madde kullanan iki kişi aynı gece ölü olarak bulundu.

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Bursa'da uyuşturucu madde kullanan iki kişi aynı gece ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde yaşayan 54 yaşında ki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa O'nun cansız bedeni kesim ölüm sebebi belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.