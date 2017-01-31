31.01.2017 03:16:04

Bir garip isim davası

Eşinden habersiz çocuğuna resmi olarak isim veren babaya, anne tarafından dava açıldı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, oğduktan sonra Evren T., eşinden habersiz nüfusa giderek çocuğun ismini “Toprak” diye kaydetti. Bunu öğrenen anne Mehtap T., avukatı Seher Kırbaş Canikoğlu aracılığıyla çocuğun isminin “Ardıl Toprak” olarak değiştirilmesi talebiyle Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

ÖNCEDEN ANLAŞMIŞLARDI

Avukat, dava dilekçesinde çocuğun sezaryenle dünyaya geldiği için annenin hastanede yatmaya devam ettiği sırada, babanın nüfus müdürlüğüne giderek, annenin rızası ve haberi olmadan çocuğunun ismini ‘Toprak' olarak kaydettirdiğini anlattı. Dilekçede çocuk doğmadan önce anne-babanın isminin “Ardıl Toprak” olması konusunda anlaştıkları belirterek mahkemeden nüfusa yazılan ismin bu şekilde düzeltilmesini talep etti.

Evren T., de mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde Toprak isminin Türkçe olduğunu, iki isim koyulması durumunda kimlik bunalımına ve özel hayatta karışıklığa neden olabileceğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme de çocuğunun isminin değiştirilmesine babanın muvafakatının bulunmadığı ve Toprak isminin Türk örf ve âdetlerine uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

EVDE BAŞKA İSİM KULLANILIYOR

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi de davaya aile mahkemelerinin bakmaya görevli olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Ardından Ankara 11. Aile Mahkemesi'nde dava açıldı. Ankara 11. Aile Mahkemesi'nde dinlenen davalı tanığının kardeşi, tarafların halen aynı evde yaşadıklarını, nüfusta ismi Toprak olarak geçen çocuğa kendilerinin Ardıl diye hitap ettiklerini belirtti.

EŞİTLİK İLKESİ

Ankara 11. Aile Mahkemesi , çocuğunun adının anne ve babasının koyması gerektiği tespiti yaparak, “Davacı talebinin TMK 339/ son maddesi ruhuna ve eşitlik ilkesine uygun olduğu kanaatine varıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir. Bu nedenle müşterek çocuk Toprak T.'nin isminin Toprak Ardıl T. olarak değiştirilmesi” kararını verdi.

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