02.03.2017 18:15:23

'Bir dolarlık banknotlar çocuğumun kumbarasından çıktı'

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi muhabirinin tahliye talebi reddedildi

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasının ardından hakkında dava açılan tutuklu sanık eski Zaman gazetesi muhabirinin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kuru ve avukatı hazır bulundu. İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Kuru, 16 yıldır Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gazetecilik yaptığını söyledi.

Son 10 yıldır Eskişehir'de görev yaptığını dile getiren Kuru, "İddianamede yer alan ve evimde bulunan 2 adet bir dolarlık banknotlar, oğlumun kumbarasından çıktı. Ben iş gereği çeşitli ülkelere gittim. Buralardan topladığım paraları koleksiyon yapan oğluma verdim. O kumbarada farklı ülkelere ait paralar da vardı. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.