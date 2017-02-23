23.02.2017 12:01:44

Bir delinin hatıra defteri

Eskişehirli Tiyatro Oyuncusu-Yönetmen Enis Zeytinler, tek kişilik tiyatro performansı 'Bir delinin hatıra defteri' oyununu sahneledi

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Eskişehirli Tiyatro Oyuncusu-Yönetmen Enis Zeytinler, tek kişilik tiyatro performansı "Bir delinin hatıra defteri" oyununu sahnelediZübeyde Hanım Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenen Gogol'a ait "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı oyun, şubat ayında 2. kez seyircisi ile buluştu. Seyirciler arasında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da vardı. Oyundan sonra Eskişehirli Tiyatro Oyuncusu Enis Zeytinler'i sahnede kutlayan Ahmet Ataç, sevenleri ile fuayede sohbet edip dertleri dinledi ve tebrikleri kabul etti.Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği, Tiyatro Akademi'nin sezonda sahnelediği "Komşu Köyüm Delisi", "Asiye Nasıl Kurtulur?" dan sonraki oyunu "Bir Delinin Hatıra Defteri" sahnelenmeye devam ederken; Bir kadın oyunu: "Çorak Toprak/Kadın" oyununun provaları da başladı. Oyun, nisan ayı ilk haftasında sahnelenecek.