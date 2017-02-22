22.02.2017 16:29:26

Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ordusunun top atışı sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün öğlen saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da bulunan Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdi. Saldırıda cephe hattındaki Azerbaycan ordusundan Hanoğlan Halilov isimli asker şehit oldu.

Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.