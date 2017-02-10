10.02.2017 09:56:34

Bir ay süreyle tüm etkinlikler yasak

Şanlıurfa'da gösteri, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri tüm etkinlikler valililik tarafından alınan kararla 1 ay süreyle yasaklandı.

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Şanlıurfa'da gösteri, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri tüm etkinlikler valililik tarafından alınan kararla 1 ay süreyle yasaklandı.Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında güveni ve asayişi sağlamada etkin rol oynayan Şanlıurfa Valiliği, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi(m) bendi gereği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte 09 Şubat 2017 ile 09 Mart 2017 tarihleri arasında yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler İl merkezi ve tüm ilçelerimizde yasaklanmıştır" denildi.