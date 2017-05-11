11.05.2017 12:01:31

Bir annenin yardım çığlığı

Bayrampaşa'da 22 yıldır esnaflık yapan aile borçlarını ödeyemediği için devletten yardım istedi.

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Bayrampaşa'da 22 yıldır esnaflık yapan aile borçlarını ödeyemediği için devletten yardım istedi.İstanbul Bayrampaşa'da 22 yıldır esnaflık yapan İsmail ve Sabahat Aydın çifti, oğlunun aldığı borçlar neticesinde dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Borçlar yüzünden bunalıma giren Aydın çiftinin oğlu 43 yaşındaki Salim Aydın giyim dükkanının depo kısmında intihar ederek yaşamına son verdi. Oğullarının intiharından sonra paramparça olan aile oğlunun borçlarını tanıdıklardan ve samimi olduğu esnaftan aldığı borç paraya ile kapattı. Borçları kapatan aile daha sonra Sakarya'nın Erenler ilçesine yerleşti. Aile esnaftan aldıkları borçlarını kapatmak için şimdi kara kara düşünüyor.Konuyla ilgili konuşan 61 yaşındaki anne Sabahat Aydın, "Bizim Bayrampaşa ilçesinde 22 yıllık bir dükkanımız vardı. Bu dükkan giyim üstüne idi. Oğlum Salim tanımadığımız birilerinden borç para aldıktan sonra ödeyemedi. Sonra çocuğum borçlardan dolayı çok bunaldı ve bize hissettirmeden kendini çok üzdü. Bayrampaşa'da bulunan dükkanımızın depo kısmında oğlum 1 sene 4 ay önce borç yüzünden intihar ederek yaşamına son verdi. Biz çok üzüldük, paramparça olduk. Sağlık durumum gitti. Şuanda sağlık durumum çok kötü. İntihardan sonra eşim ve ben tanıdıklardan ve samimi olduğumuz esnaftan aldığımız borç paraya ile bu borcu kapattık. Borç o kadar çok ki dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Dükkanı kapattıktan sonra eşim ile birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesine yerleştik ve burada hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Durumumuz çok kötüye gidiyor. Tanıdıklara ve Bayrampaşa'daki esnafa borcumuz hala var. Zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Şu anlık bizim esnafa 200 bin TL borcumuz var ve eşimde çalışmıyor. Biz bu borcu ödemek için devletten yardım istiyoruz. Devlet bize destek olsun borçlar bitsin. Biz rahata erdiğimizde devletimize o parayı veririz" dedi.