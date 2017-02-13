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Bir anda alev alan otomobil küle döndü
13.02.2017 12:16:04

Bir anda alev alan otomobil küle döndü

Bodrum'da içerisinde 20 günlük bebeğin de olduğu otomobil seyir halindeyken alev aldı. 20 günlük bebek ve ailesinin yanan otomobilden inmesinden saniyeler sonra alev topuna dönen otomobil tamamen yandı.

Bodrum'da içerisinde 20 günlük bebeğin de olduğu otomobil seyir halindeyken alev aldı. 20 günlük bebek ve ailesinin yanan otomobilden inmesinden saniyeler sonra alev topuna dönen otomobil tamamen yandı.

Gece saatlerinde Ortakent Mahallesi Hortma Caddesinde seyreden Hakan Çulha yönetimindeki 48 UK 870 plakalı otomobil sigortalarının bulunduğu kısımdan alev aldı. Sigortaların yandığını gören Hakan Çulha aracını hemen durdurdu.

Seyir halindeki otomobil içerisindeki Çulha'nın eşi, 5 yaşındaki çocuğu ve 20 günlük bebeği otomobilden dışarı çıktı. Otomobildeki yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışan ve başarılı olamayan sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı bir hızlı müdahale aracı ile bir arazöz, 112 Acil Sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen alevlerin tamamen sardığı otomobil dakikalar içinde yanarak kül oldu.

Otomobilden geriye sadece iskeleti kaldı.

Basın mensuplarına olay anını anlatan sürücü Çulha, şöyle konuştu: "Eşim, 5 yaşındaki kızım ve 20 günlük bebeğimle birlikteydik. Onlar arka koltuktaydı. İlk önce koku geldi. Ardından direksiyonun altındaki sigortalardan alev almaya başladı. Biz hemen araçtan indik. Yangın tüpüyle söndürmeye çalıştım ama sönmedi. Daha sonra kaputu açmaya çalıştım ama açılmadı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım ama itfaiye gelene kadar yandı. Araç LPG'li ama yangın sigortadan çıktı. Bizi Allah korudu"
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