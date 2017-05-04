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04.05.2017 22:20:48
Bir altın madalya da Soner Demirtaş'tan
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya aldı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya aldı.
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