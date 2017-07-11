11.07.2017 15:49:00

Bir aile yok oldu !

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Harun Ünal yönetimindeki 45 YD 746 plakalı otomobil, Gediz-Uşak karayolunun 2. kilometresi Fırdan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.



KADIN HAMİLEYDİ



Kazada sürücü ile hamile olduğu öğrenilen eşi Ümran (32), çocukları Cafer (4) ve Safiye Ünal (13) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.