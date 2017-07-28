28.07.2017 17:46:08

Binlerce Ürdünlüden Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Amman'ın Wihdat bölgesinde binlerce Ürdünlü, İsrail güvenlik güçlerinin Ürdün vatandaşlarına ve Filistinlilere karşı uyguladığı baskıları protesto etmek için gösteri yaptı. Gösterilerde İsrail, insan haklarına ve uluslararası anlaşmalara uymadığı için kınandı.



Amman'da düzenlenen gösterilerde, göstericiler Ürdün ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Wadi Araba barış anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesini, İsrail büyükelçisinin ülkeden çıkarılarak Ürdün Büyükelçisinin geri çağrılmasını istedi. Filistin halkının Mescid-i Aksa'nın önündeki direnişine de destek verildi. Yüzlerce Ürdünlü İsrail'in Amman elçiliğinin önünde toplanarak İsrail elçisinin ülkeyi terk etmesini isterken, "Kanımızı ve canımızı şehit verdik" sloganları atıldı.



Öte yandan, Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail yönetimi Mescid-i Aksa'nın kapılarına koyduğu elektronik metal detektörleri, demir parmaklıkları ve kameraları kaldırmak zorunda kalmıştı.



WADI ARABA ANLAŞMASI



Wadi Araba barış anlaşması, Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994 yılında imzalandı. Anlaşmayla İsrail'in işgali altında bulunan 380 kilometrekarelik toprak parçası Ürdün'e iade edildi. Bunun karşılığında Yermuk ve Ürdün nehirlerinin ortak kullanılması kararlaştırıldı. Anlaşmayla Ürdün'ün batı sınırları belirlenmiş oldu. Anlaşmadan önce İsrail'in, Ürdün'ün Filistin toprağı olduğu iddiasında bulunduğu kaydedildi.