26.02.2017 15:38:59

Binlerce Myanmarlı suikasta uğrayan Müslüman avukatı andı

Yangon'da yaklaşık on bin kişinin katılımıyla düzenlenen törene, Myanmar Dışişleri Bakanı Suu Çii de katıldı

Myanmar'da geçen ay suikasta uğrayan iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) Hukuk Danışmanı ve Yüksek Mahkeme avukatı Ko Ni, ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da yaklaşık on bin kişinin katıldığı törenle anıldı.

Anma töreninde, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin yanı sıra devlet erkanı, toplumun ileri gelenleri ve aile üyeleri de yer aldı.

Burada konuşan Su Çii, Ko Ni'nin ölümünün NLD partisi ve ülke için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Avukat Ko Ni, geçen ay bazı hükümet yetkilileri ve ülkedeki Müslüman liderlerle Endonezya gezisi dönüşünde Yangon Havaalanı'nda yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürülmüştü.



Myanmarlı insan hakları savunucusu 65 yaşındaki Ko Ni, aralarında Müslüman toplumunun üyeleri ile hükümet yetkilileri, Budist rahipler ve diğer dinlerin temsilcilerinin de olduğu binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilmişti.



Ko Ni'yi havaalanında taksiye binmek üzereyken öldüren 53 yaşındaki suikastçı Kyi Lin kaçmaya çalışırken kendini durdurmaya çalışan taksiciyi de vurmuştu. Saldırganın vurduğu taksici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı.

Anayasa uzmanı Ni, 2008 yılında askeri cunta tarafından hazırlanan anayasa taslağında yapılacak değişiklikler için NLD'ye danışmanlık yapmıştı. Ni ayrıca ülkede Müslümanlara yönelik temel hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için Müslüman Avukatlar Barosu kurmuştu.



