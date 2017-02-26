26.02.2017 15:39:35

Binlerce kişi, sokak ortasında öldürülen Rus politikacıyı anıyor

Rusya'da 27 Şubat 2015'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov'u anmak isteyen binlerce kişi, başkent Moskova'da toplandı.

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Rusya'da 27 Şubat 2015'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov'u anmak isteyen binlerce kişi, başkent Moskova'da toplandı.Rusya'da binlerce kişi, 27 Şubat 2015'te Kremlin yakınlarında silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov'u anmak için başkent Moskova'da bir araya geldi. Ellerinde Rusya bayrakları ve Nemtsov'un posterlerini taşıyan binlerce kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü Moskvoretsky köprüsüne doğru yürüyüşe geçti. Nemtsov destekçilerinin yürüyüşü esnasında polis de Kremlin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, Moskvoretsky köprüsüne Nemtsov anısına çiçekler bırakılmaya başlandı. Moskova'da gerçekleştirilen yürüyüşün benzerlerinin Saint Petersburg ve diğer kentlerde de gerçekleştirilmesi bekleniyor.Ekim ayında, Nemtsov'un ölümü ile bağlantısı olduğu düşünülen 5 Çeçen hakim karşısına çıkarılmış ancak hakkındaki suçlamaları reddetmişlerdi.