03.03.2017 13:59:23

Binlerce Karslı Bakan Arslan'ı bağrına bastı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, baba ocağı Kars'ta '15 Temmuz Nöbetçisi, 16 Nisan Evetçisiyiz' pankartıyla karşılandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, baba ocağı Kars'ta '15 Temmuz Nöbetçisi, 16 Nisan Evetçisiyiz' pankartıyla karşılandı.16 Nisan Referandum, Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini anlatmak ve AK Parti İl Başkanlığınca Faikbey Caddesi üzerinde açılan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yapmak üzere Kars'a gelen Bakan Arslan'ı binlerce Karslı karşıladı.Kalabalığın arasında yürümekte güçlük çeken Bakan Arslan, vatandaşların sevgi gösterisine ellerini tutarak karşılık verdi. Referandum öncesinde adeta gövde gösterisi yapan Ahmet Arslan, miting alanına dönen cadde üzerinde Karslılara seslendi."Güneş Doğu'dan, Kars'tan doğar"Vatandaşlara 'cumanız mübarek' olsun diyerek konuşmasına başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Güneş Doğu'dan doğar, evet güneş doğudan doğuyor. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Kars birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde nasıl yaşandığını, bin yıldır bu coğrafyada en iyi ortaya koyan bölge, bunu herkese ispat etti. Dolayısıyla güneşin Doğu'dan doğduğunu, Kars'tan doğduğunu, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin de Doğu'dan, Kars'tan doğduğunu buradan herkese bir kere daha haykırmak istiyoruz. Sizlerle beraber haykırmak istiyoruz. Allah sizlerden razı olsun" dedi."Siz bizim arkamızda ne kadar güçlü durursanız, biz inşallah hedeflere o kadar güçlü yürürüz""Hep söyledik, siz bizi ne kadar güçlü desteklerseniz, biz sizi o kadar güçlü temsil ederiz" diyen Bakan Arslan, "Siz ne kadar bizim arkamızda durursanız, biz o kadar güçlü, dağları deviririz. Tünelleri deleriz. Denizlerin altından geçeriz. Aynı şeyi Türkiye'ye söyledik. Dedik ki, 'evet Kars AK Parti'nin arkasında güçlü duracak. Kars Ahmet Arslan'ın arkasında güçlü duracak. Selahattin Beyribey'in arkasında güçlü duracak. Ama aynı şekilde dedik ki siz bizim arkamızda ne kadar güçlü durursanız, biz inşallah hedeflere o kadar güçlü yürürüz. Ama bir şeyi daha söyledik dedik ki, sadece Kars değil, 81 il, 80 milyon insanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, onun yol arkadaşlarının arkasında, onun Kars'a sevdalı arkadaşı Binali Yıldırım'ın arkasında ne kadar güçlü durursa, bu ülke hedeflerine o kadar güçlü yürür. Ama bununla yetinmez. Bu ülke Dünya'daki mazlumların ve mağdurların hamisi olmaya devam eder" diye konuştu.MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiVatandaşlara, "Kars'a hangi projeleri düşünüyoruz. Nasıl bir gelecek tahavvül ediyoruz. Kars gelecekte nasıl bir şehir olacak? Ama tek başına değil, bölgesiyle, Iğdır ile Ardahan ile birlikte nasıl kalkınacak? Hangi projelerle kalkınacak? Bunları hep anlattık. Bunların gereğini yapıyoruz. Buna hiç şüpheniz olmasın" diye seslenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Bakan Ahmet Arslan, "Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Devlet Bahçeli, hariçten gazel okumak kolaydır. Ama sorumluluk alırsanız, devlet idare etmenin sorumluluğunu ne olduğunu bilirseniz, ona göre davranırsınız. Sayın Bahçeli, bu ülkede devlet idare etmiş, dolayısıyla devleti idare etmenin, hükümet olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu biliyordu. Diğerlerine uymadı. Dedi ki AK Parti'nin bu fikri milletimin hayrınadır, milletimin iyiliği nedir, ülkemizin geleceği için gereklidir dedi. Arkasında durdu. Arkasında duruyor. Onlara müteşekkiriz" ifadelerini kaydetti.Bakan Ahmet Arslan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Faikbey Caddesi üzerinde hazırlan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı. Bakan Ahmet Arslan, açılışın ardından Sarıkamış ilçesine hareket etti.